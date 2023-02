Alexis Le Rossignol (Tournée) ESPACE CULTUREL BEAUMARCHAIS, 13 avril 2023 00:00, MAROMME.

ESPACE CULTUREL BEAUMARCHAIS MAROMME Seine-Maritime . POLYCHRONE présente en accord avec LA COMEDIE DE TOULOUSE Bienvenue dans l’univers décalé d’un type qui raconte bien les histoires. Loin des stand-up survitaminés à la recherche de la punchline qui tue, Alexis Le Rossignol offre un spectacle à l’image d’un repas entre amis. Entre improvisations bien senties et anecdotes hilarantes, il excelle dans l’art de pointer du doigt les travers de la société. Et comme à la fin d’une soirée où on a bien ri, on en ressort plein d’énergie et avec la ferme intention de se retrouver rapidement. Le Saviez-vous ? – Prix du jury au Festival Humour en Seine 2016 – Prix SACD au Festival d’humour de Paris 2017 – Chroniqueur dans l’émission La Bande Originale sur France Inter depuis 2018 Information placement: placement libre assis hors carré or . Alexis Le Rossignol

