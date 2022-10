Alexis Le Rossignol Théâtre 100 Noms Nantes Catégories d’évènement: Loire-Atlantique

Nantes

Alexis Le Rossignol Théâtre 100 Noms, 6 avril 2023, Nantes. 2023-04-06

Horaire : 20:15 21:30

Gratuit : non 12 € à 26 € RÉSERVATIONS :- www.theatre100noms.com- à la billetterie du Théâtre 100 Noms (mercredi au dimanche de 14h à 18h) – 02 28 200 100 Stand-up. Bienvenue dans l’univers décalé d’un type qui raconte bien les histoires. Loin des stand-ups survitaminés à la recherche de la punchline qui tue, Alexis Le Rossignol offre un spectacle à l’image d’un repas entre amis. Entre improvisations bien senties et anecdotes hilarantes, il excelle dans l’art de pointer du doigt les travers de la société. Et comme à la fin d’une soirée où on a bien ri, on en ressort plein d’énergie et avec la ferme intention de se retrouver rapidement. Durée : 1h15 Public : Adultes Théâtre 100 Noms Île de Nantes Nantes 44200

02 28 20 01 00 http://theatre100noms.com/ https://theatre100noms.com

