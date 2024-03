Alexis Le Rossignol Schweighouse-sur-Moder, vendredi 12 avril 2024.

Alexis Le Rossignol offre un spectacle d »humour à l’image d’un repas entre amis.

Bienvenue dans l’univers décalé d’un type qui raconte bien les histoires.

Loin des stand-up survitaminés à la recherche de la punchline qui tue, Alexis Le Rossignol offre un spectacle à l’image d’un repas entre amis. Entre improvisations bien senties et anecdotes hilarantes, il excelle dans l’art de pointer du doigt les travers de la société. Et comme à la fin d’une soirée où on a bien ri, on en ressort plein d’énergie et avec la ferme intention de se retrouver rapidement.

LE PUBLIC « Alexis est un artiste et humoriste extraordinaire et unique en son genre !!! Le spectacle mêle rires non-stop et émotions et le public en redemande ! Avec sa plume délicate et précise, son talent incontestable et son charisme sur scène hors du commun, Alexis Le Rossignol est en passe de devenir un « très grand » de l’humour français. FONCEZ !!! » EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-12 20:30:00

fin : 2024-04-12 21:45:00

10 rue des Sports

Schweighouse-sur-Moder 67590 Bas-Rhin Grand Est kartonnerie@mairie-schweighouse.fr

