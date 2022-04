Alexis le rossignol, 30 avril 2022, .

Alexis le rossignol

2022-04-30 – 2022-04-30

22 Alexis, c’est ce pote qui subit la vie mais qui s’en sort toujours. L’air de rien, derrière sa nonchalance et son air désabusé, ses textes sont truffés de petites trouvailles et de références à la vie moderne, à ses excès et ses travers.

Alexis Le Rossignol raconte son attachement à la ruralité, ses années mexicaines et ses errances dans le monde du travail, à la Comédie d’Aix

