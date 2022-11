Alexis l’aventurier et le trésor perdu

2023-05-17 – 2023-05-17 EUR 7.95 Alexis est un aventurier émérite, il chasse… Les escargots.



D’accord, ce n’est pas très impressionnant.



En effet, ce chercheur assez peureux essaie de trouver l’escargot le plus rare, l’escargot doré de Wapitipa.



Il part alors pour une expédition accompagné de son chapeau, son sac à dos et de son ami, le rat Théodule de Pipertrunck pour la Forêt enchantée de Kulaï-Nini. Mais en chemin, les choses vont se compliquer avec l’arrivée d’une immense tempête. Voilà nos deux héros perdus dans la forêt.



Au cours de leur périple, Théodule va se retrouver enlevé par un oiseau gigantesque…



Tout semble perdu quand l’escargot tant convoité pour sa coquille va faire son apparition. Et ce dernier va tout faire pour sauver Alexis et Théodule de cette immense forêt et de ces terribles monstres.



