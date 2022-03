ALEXIS HK – Solo PLayground Theâtre Traversière, 2 avril 2022, Paris.

Date et horaire exacts : Le samedi 02 avril 2022

de 20h30 à 21h45

payant

Alexis HK est de retour sur scène, en préfiguration de son nouvel album “Bobo Playground”.

Après près de deux ans de confinement artistique, Alexis HK est sorti de la langueur de Comme un ours pour se diriger vers la couleur, le jeu, et l’expérimentation, impatient de partager à nouveau avec le public. En préfiguration de la sortie de son 7ème album (Bobo Playground), il présente son spectacle Solo Playground. Il y retrouve la simplicité et le plaisir d’un refrain qui reste dans la tête et s’amuse d’une production frôlant le hip-hop ; un concert solo intimiste, faisant la part belle à la rencontre et à l’émotion. En gardant ce qui le caractérise depuis toujours : un goût exquis de la langue et une mise en bouche gourmande, précise et inspirée…

Theâtre Traversière 15 bis rue Traversière Paris 75012

Contact : 0143466541 billetterie@theatre-traversiere.fr https://www.theatre-traversiere.fr/

Date complète :

