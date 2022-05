Alexis HK | Solo Playground, 21 mai 2022, .

Alexis HK | Solo Playground

2022-05-21 – 2022-05-21

Alexis HK est sorti de la torpeur de Comme un ours – spectacle à la croisée du conte, du one man show et du concert mis en scène par Nicolas Bonneau – pour se diriger vers la couleur, le jeu, et l’expérimentation.



Avec Solo Playground, son prochain album à paraître au printemps 2022, l’auteur, à la plume joueuse et toujours aiguisée, s’amuse d’une production frôlant le hip-hop et garde ce qui le caractérise depuis toujours :

un goût exquis de la langue et une mise en bouche gourmande, précise et inspirée.

Assistez au concert d’Alexis HK en Live ou sur la chaine web du Petit Duc. Un goût exquis de la langue et une mise en bouche gourmande, précise et inspirée !

