Alexis Hk PAUL B. – MASSY, 10 mai 2023, MASSY.

Gratuit pour les moins de 6 an(s) Dans son nouvel album Bobo Playground, Alexis HK, compositeur et interprète s'interroge sur ce bonheur qu'on recherche tous, et s'inquiète déjà de le perdre alors qu'il y goûte à peine. L'auteur à la plume joueuse et toujours aiguisée s'amuse d'une production frôlant le hip-hop et garde ce qui le caractérise depuis toujours : un goût exquis de la langue, des textes inspirés et un regard sociologique singulier sur le monde actuel. Alexis HK revient aujourd'hui avec un style unique à la croisée du conte, du one man et du concert.

PAUL B. – MASSY MASSY 6 ALLÉE DU QUÉBEC Essonne

Dans son nouvel album Bobo Playground, Alexis HK, compositeur et interprète s’interroge sur ce bonheur qu’on recherche tous, et s’inquiète déjà de le perdre alors qu’il y goûte à peine. L’auteur à la plume joueuse et toujours aiguisée s’amuse d’une production frôlant le hip-hop et garde ce qui le caractérise depuis toujours : un goût exquis de la langue, des textes inspirés et un regard sociologique singulier sur le monde actuel. Alexis HK revient aujourd’hui avec un style unique à la croisée du conte, du one man et du concert.

