EUR Avec Bobo Playground, Alexis HK nous revient avec un style unique à la croisée du conte, du one man show et du concert.

Avec Comme un ours – son précédent spectacle mis en scène par Nicolas Bonneau – Alexis HK est sorti de la torpeur et de la solitude pour se diriger vers la couleur, le jeu, et l’expérimentation. Dans son nouvel album Bobo Playground, l’auteur, compositeur et interprète s’interroge sur ce bonheur qu’on recherche tous, et s’inquiète déjà de le perdre alors qu’il y goûte à peine.

Au sein de cet album pensé comme un terrain de jeux poétique et musical, il s’amuse de son milieu social, les « bobos », souvent caricaturés.

L’auteur à la plume joueuse et toujours aiguisée frôle le hip-hop tout en gardant ce qui le caractérise depuis toujours : un goût exquis de la langue, une mise en bouche gourmande, précise et inspirée. Alexis HK revient, une nouvelle fois accompagné par Nicolas Bonneau à la mise en scène et de musiciens complices à ses côtés.

Cet artiste a de multiples talents. Ce spectacle va vous y convaincre grâce à son humour, son autodérision, la qualité de ses textes et des arrangements précis.

