Alexis HK et Benoît Dorémus, Inavouable Le Bijou Toulouse, jeudi 11 avril 2024.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-04-11T21:30:00+02:00 – 2024-04-11T23:00:00+02:00

Fin : 2024-04-13T21:30:00+02:00 – 2024-04-13T23:00:00+02:00

Une chanson, c’est déjà un aveu, une confidence. Mais quel tamis pour filtrer ce qui mérite d’être chanté ? Seul avec notre guitare, on est souvent notre propre censeur, intransigeant voire un peu pleutre. Quand on écrit à deux à l’inverse, les mailles s’élargissent. On peut aller plus loin. À deux on s’autorise, on aborde des thèmes qu’on n’aurait pas assumés seul. A deux, quand on est sur le fil, on craint moins de perdre l’équilibre. On peut vraiment plonger dans l’inavouable et en rire. Surtout en rire.

Le Bijou 123 avenue de Muret Toulouse 31300 Croix-de-Pierre / Route d'Espagne Haute-Garonne Occitanie