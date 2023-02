ALEXIS HK BOBO PLAYGROUND LE CARRE SEVIGNE, 6 avril 2023, CESSON SEVIGNE.

ALEXIS HK BOBO PLAYGROUND LE CARRE SEVIGNE. Un spectacle à la date du 2023-04-06 à 20:00 (2023-04-06 au ). Tarif : 26.4 à 26.4 euros.

Avec Bobo Playground, son prochain album à paraître le 23 septembre 2022, l’auteur a la plume joueuse et toujours aiguisée, s’amuse d’une production frôlant le hip-hop et garde ce qui le caractérise depuis toujours : un goût exquis de la langue et une mise en bouche gourmande, précise et inspirée. N° téléphone accès PMR : 02 99 83 52 20 Alexis HK

Votre billet est ici

LE CARRE SEVIGNE CESSON SEVIGNE 1 RUE DU BAC Ille-et-Vilaine

Avec Bobo Playground, son prochain album à paraître le 23 septembre 2022, l’auteur a la plume joueuse et toujours aiguisée, s’amuse d’une production frôlant le hip-hop et garde ce qui le caractérise depuis toujours : un goût exquis de la langue et une mise en bouche gourmande, précise et inspirée.

N° téléphone accès PMR : 02 99 83 52 20

.26.4 EUR26.4.

Votre billet est ici