Quillan Quillan Aude, Quillan ALEXIS EVANS Quillan Quillan Catégories d’évènement: Aude

Quillan

ALEXIS EVANS Quillan, 21 janvier 2022, Quillan. ALEXIS EVANS Quillan

2022-01-21 21:00:00 21:00:00 – 2022-01-21

Quillan Aude Quillan 10 10 EUR Concert du groupe Alexis Evans, « I made a deal with myself », à l’Espace Cathare, vendredi 21 janvier à 21h.

Alexis Evans arrive décomplexé avec un band au charme rétro dont la réputation n’est plus à faire. Cet artiste à la voix chaude irrésistible maîtrise son show et vous attire dans ses filets doucement et gentiment. Mais tout cela pour mieux vous conquérir er vous finir sur le dancefloor en mode Rock’n’Roll ! Préparez-vous à une décharge d’énergie contagieuse ! +33 4 68 20 00 44 Quillan

dernière mise à jour : 2021-11-21 par A.D.T. de l’Aude / OTI Pyrénées Audoises

Détails Catégories d’évènement: Aude, Quillan Autres Lieu Quillan Adresse Ville Quillan lieuville Quillan