ALEXIS CARDENAS QUARTET – CAPRICHOS LATINOS LE BAL BLOMET Paris, vendredi 1 mars 2024.

Le vendredi 01 mars 2024

de 20h00 à 21h30

.Public adolescents adultes. payant Tarif Unique : 25 EUR

Alexis Cardenas est le premier violon super-soliste de l’Orchestre National d’Ile de France, capable de briser toutes les frontières en mélangeant musique latine-américaine, jazz, classique..

Alexis Cardenas Quartet est la rencontre de quatre musiciens vénézuéliens intimement liés aux univers de l’improvisation, du jazz, du traditionnel et du classique.

En utilisant la force leur identité latino-américaine, ils interprètent avec virtuosité les thèmes de grands compositeurs du continent tels Astor Piazzolla, Aldemaro Romero, Egberto Gismonti, Hermeto Pascual et Hamilton de Holanda.

Dirigé par le virtuose violoniste vénézuélien Alexis Cárdenas, le Quartet se caractérise par un format souple qui cherche également à créer des passerelles par exemple entre la musique de Jean-Sébastien Bach et le grand héritage du baroque latino-américain.

Alexis Cárdenas est l’un des violonistes les plus importants de sa génération. Son incroyable curiosité et la connaissance de multiples cultures du monde lui ont permis de développer un langage instrumental unique avec lequel il dépasse les barrières entre les genres musicaux. Alexis brise les frontières entre classique, jazz, musiques du monde, improvisation et musique contemporaine en se baladant aisément parmi tous les territoires. Il a collaboré avec des artistes tels que l’accordéoniste Richard Galliano, la pianiste Gabriela Montero, le guitariste Yamandu Costa, le Trio Wanderer, les violonistes Didier Lockwood et Régis Pasuier, le guitariste Goran Bregovic, le bassiste Avishai Cohen et le mandoliniste Hamilton de Holanda, entre autres.

Alexis est depuis 2010, premier violon super-soliste de l’Orchestre National d’Ile de France, à Paris.

Ils se réunissent à nouveau au Bal Blomet, cette fois pour la sortie de leur nouvel album.

LE BAL BLOMET 33 Rue Blomet 75015 Paris

Métro -> 12 : Volontaires (Paris) (207m)

Bus -> 397089 : Volontaires – Lecourbe (Paris) (146m)

Vélib -> Volontaire – Lecourbe (91.27m)

Vélib -> Volontaire – Lecourbe (91.27m)



Contact : https://www.billetweb.fr/alexis-cardenas-quartet4

