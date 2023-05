ALEXiE LA MANUFACTURE CHANSON, 26 mai 2023, Paris.

Le vendredi 26 mai 2023

de 20h30 à 22h00

.Tout public. payant Tarif Enfant -12 ans : 3 EUR

Tarif Réduit : 11 EUR

Tarif Préférentiel : 13 EUR

Tarif Plein : 16 EUR

ALEXiE sort son premier album « Je pars, j’arrive »…

Par définition, ces six lettres incarnent une incapacité de comprendre les éléments du langage. Alors elle observe et raconte. Les doutes et les métamorphoses, le pudique et l’évident, les êtres et leurs environnements. ALEXiE, c’est Charlotte Moors. Elle aime utiliser sa plume pour exprimer l’amour sous toutes ses formes, en visant l’intemporel et en explorant une écriture aux interprétations multiples. ALEXiE, c’est aussi Cédric Raymond, qui compose avec elle les mélodies, glissant sur une harmonie à la fois épurée et moderne, avec des touches folk et électro. ALEXiE sort son premier album « Je pars, j’arrive »…

LA MANUFACTURE CHANSON 124 avenue de la République 75011 Paris

Métro -> 2 : Père Lachaise (Paris) (100m)

Bus -> 616971 : Père Lachaise (Paris) (100m)

Vélib -> Ménilmontant – Père Lachaise (100.32m)

Contact : https://www.alexiemusic.com/ https://billetterie.manufacturechanson.org/evenement/26-05-2023-20-30-alexie

Mathieu Golinvaux ALEXiE