Alexia Traore et Sissi Imaziten à Creil (69)

Oise

MCA de Creil, le samedi 12 mars à 20:00

MCA de Creil, le samedi 12 mars à 20:00

Invitées par l’association Femmes Sans Frontières, les artistes Alexia Traore et Sissi Imaziten tissent une rencontre plurielle où se mêlent arts ancestraux et création contemporaine, auprès de Saïd Akhelfi et Bouabdellah Khelifi, avec la participation de Louise Soulié-Dubol et des artistes de la compagnie l’Ettre Louve. [www.sissi-imaziten.com](http://www.sissi-imaziten.com) – * Un concert annoncé dans l’Agenda du Collectif Musiques et Danses du monde en Ile de France. –

Tarif : 10€

Une rencontre plurielle où se mêlent arts ancestraux et création contemporaine MCA de Creil 11 rue des Hironvalles 69100 Creil Creil Oise

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-03-12T20:00:00 2022-03-12T22:30:00

