Alexey BEGOV ▪ Exposition L’Univers UNIQUE Centre Spirituel et Culturel Orthodoxe Russe (CSCOR) Paris Catégorie d’évènement: Paris

Alexey BEGOV ▪ Exposition L’Univers UNIQUE Centre Spirituel et Culturel Orthodoxe Russe (CSCOR), 21 janvier 2022, Paris. Alexey BEGOV ▪ Exposition L’Univers UNIQUE

du vendredi 21 janvier au dimanche 13 février à Centre Spirituel et Culturel Orthodoxe Russe (CSCOR)

### Exposition de peinture ### PROLONGATION JUSQU’AU 13 FEVRIER! Chers amis, c’est avec un immense plaisir que nous vous invitons à l’exposition L’Univers UNIQUE de l’artiste-peintre russe ALEXEY BEGOV. L’un des plus talentueux peintres de sa génération, il vivait entre la France et la Russie et exposait ses œuvres partout dans le monde. Plusieurs musées comptent dans leurs collections ses tableaux. Begov a décoré [la chapelle Saint-Nicolas du château Gillevoisin](https://www.patrimoine-religieux.fr/eglises_edifices/91-Essonne/91318-Janville-sur-Juine/173183-ChapelleSaint-Nicolasduch%C3%A2teaudeGillevoisin) (50 km de Paris) en recouvrant ses murs et son plafond de peintures inspirées des scènes bibliques. **PROLONGATION JUSQU’AU 13 FEVRIER!** **mardi-dimanche 14 h – 19 h** **Lieu: bâtiment Branly** **Entrée libre sans réservation** _Nous vous rappelons que le passe sanitaire sera exigé à l’entrée._ _Le port du masque et le respect de la distanciation sociale sont obligatoires sur le territoire du Centre et pendant les événements._

ENTREE LIBRE SANS RESERVATION

Exposition L’Univers UNIQUE de l’artiste-peintre russe ALEXEY BEGOV Centre Spirituel et Culturel Orthodoxe Russe (CSCOR) 1 quai Branly Paris Paris 7e Arrondissement Paris

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-01-21T14:00:00 2022-01-21T19:00:00;2022-01-22T14:00:00 2022-01-22T19:00:00;2022-01-23T14:00:00 2022-01-23T19:00:00;2022-01-25T14:00:00 2022-01-25T19:00:00;2022-01-26T14:00:00 2022-01-26T19:00:00;2022-01-27T14:00:00 2022-01-27T19:00:00;2022-01-28T14:00:00 2022-01-28T19:00:00;2022-01-29T14:00:00 2022-01-29T19:00:00;2022-01-30T14:00:00 2022-01-30T19:00:00;2022-02-01T14:00:00 2022-02-01T19:00:00;2022-02-02T14:00:00 2022-02-02T19:00:00;2022-02-03T14:00:00 2022-02-03T19:00:00;2022-02-04T14:00:00 2022-02-04T19:00:00;2022-02-05T14:00:00 2022-02-05T19:00:00;2022-02-06T14:00:00 2022-02-06T19:00:00;2022-02-08T14:00:00 2022-02-08T19:00:00;2022-02-09T14:00:00 2022-02-09T19:00:00;2022-02-10T14:00:00 2022-02-10T19:00:00;2022-02-11T14:00:00 2022-02-11T19:00:00;2022-02-12T14:00:00 2022-02-12T19:00:00;2022-02-13T14:00:00 2022-02-13T19:00:00

Détails Catégorie d’évènement: Paris Autres Lieu Centre Spirituel et Culturel Orthodoxe Russe (CSCOR) Adresse 1 quai Branly Ville Paris lieuville Centre Spirituel et Culturel Orthodoxe Russe (CSCOR) Paris Departement Paris

Centre Spirituel et Culturel Orthodoxe Russe (CSCOR) Paris Paris https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/paris/