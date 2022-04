Alexandre Tharaud Lyon 3e Arrondissement Lyon 3e Arrondissement Catégories d’évènement: Lyon 3e Arrondissement

Alexandre Tharaud Lyon 3e Arrondissement, 28 avril 2022, Lyon 3e Arrondissement. Alexandre Tharaud Auditorium de Lyon – Orchestre national de Lyon 149 rue Garibaldi Lyon 3e Arrondissement

2022-04-28 20:00:00 20:00:00 – 2022-04-28 22:00:00 22:00:00 Auditorium de Lyon – Orchestre national de Lyon 149 rue Garibaldi

Lyon 3e Arrondissement Rhône Lyon 3e Arrondissement EUR Scintillant des ors de l’Orient, ce programme est une merveilleuse arabesque de contes et de mythes. Il s’accorde au féminin grâce à ses héroïnes et à la redécouverte de Mel Bonis. +33 4 78 95 95 95 https://www.auditorium-lyon.com/ Auditorium de Lyon – Orchestre national de Lyon 149 rue Garibaldi Lyon 3e Arrondissement

