Alexandre SAADA « We Free » & Guests Sunset & Sunside, 24 novembre 2021, Paris. Date et horaire exacts : Le mercredi 24 novembre 2021

de 20h30 à 22h30

payant

We Free est chaque fois une rencontre unique, un dialogue entre les sensibilités et les talents de chacun. Pierre Durand – guitare ; Sebastien Llado – trombonne ; Alexandre Perrot – contrebasse ; Karl Jannuska – batterie ; Alexandre Saada – piano Le lendemain des attentats du Bataclan, Alexandre Saada ressent le besoin de réagir à cet évènement tragique par un acte de fraternité. Il invite 30 musiciens pour une nuit d'improvisation au Studio Ferber. Pas de partition, pas de leader et la liberté totale de jouer. Depuis, Alexandre poursuit ce projet et part improviser avec des Pygmées au Congo, dans le désert israélien, dans des ruines de Detroit ou encore lors d'un festival underground de Belgrade. We Free est chaque fois une rencontre unique, un dialogue entre les sensibilités et les talents de chacun.

