Alexandre Le Grand
Maison de la Radio et de la Musique
Paris

Le vendredi 26 mai 2023

de 20h30 à 22h00

.Tout public. payant de 5 à 26 € Rendez-vous au Studio 104 de Radio France pour une fiction France Culture avec la troupe de la Comédie-Française! Avec Alexandre le Grand, France Culture et la Comédie-Française mettent un point final à l’enregistrement de l’intégrale Racine. Deuxième tragédie de Racine, alors âgé d’à peine vingt-six ans, cette pièce, grâce à laquelle il connut le succès fut créée le 4 décembre 1665 au théâtre du Palais-Royal à Paris par la troupe de Molière. Racine s’inscrit ainsi dans la célébration officielle de Louis XIV roi, présentant le Roi-Soleil comme un nouvel Alexandre. Alexandre menace les empires de Taxile et de Porus, rois des Indes, auxquels il offre de se soumettre sans combat. Cléofile, sœur de Taxile, amoureuse du conquérant et qui en est aimée, essaie de convaincre son frère d’accepter. Celui-ci hésite car il aime Axiane, dont l’empire est aussi menacé, et craint de sembler lâche, d’autant que Porus, son rival, est décidé à combattre seul, pour l’amour d’Axiane… ALEXANDRE LE GRAND de RACINE

dans le cadre du cycle Racine avec la TROUPE DE LA COMÉDIE-FRANÇAISE

Production France Culture

Diffusion sur France Culture dans Théâtre & Cie Maison de la Radio et de la Musique 116 avenue du Président Kennedy 75016 Paris Contact : https://www.maisondelaradioetdelamusique.fr/evenement/fiction/alexandre-le-grand/fiction-france-culture contact.billetterie@radiofrance.com https://billetterie.maisondelaradioetdelamusique.fr/selection/event/seat?perfId=10228543921549

