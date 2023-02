ALEXANDRE KOMINEK BATARD SENSIBLE THEATRE DU MARAIS PARIS Catégories d’Évènement: 75003

Paris

ALEXANDRE KOMINEK BATARD SENSIBLE THEATRE DU MARAIS, 9 février 2023, PARIS. ALEXANDRE KOMINEK BATARD SENSIBLE THEATRE DU MARAIS. Un spectacle à la date du 2023-02-09 au 2023-03-25 21:00. Tarif : 22.0 à 22.0 euros. Ce pote dont les histoires sont trop folles pour être inventées : C’est lui. Sex Cendrillon Iguane cuisine au beurre Drogue White bitch Sensibilité Venez rire et avoir honte. C’est ça Alexandre Kominek. Alexandre Kominek EUR22.0 22.0 euros Votre billet est ici THEATRE DU MARAIS PARIS 37, RUE VOLTA 75003 Ce pote dont les histoires sont trop folles pour être inventées : C’est lui. Sex Cendrillon Iguane cuisine au beurre Drogue White bitch Sensibilité Venez rire et avoir honte. C’est ça Alexandre Kominek. .2023-03-25. Votre billet est ici

Détails Catégories d’Évènement: 75003, Paris Autres Lieu THEATRE DU MARAIS Adresse 37, RUE VOLTA Ville PARIS Tarif 22.0-22.0 lieuville THEATRE DU MARAIS PARIS Departement 75003

THEATRE DU MARAIS PARIS 75003 https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/paris/

ALEXANDRE KOMINEK BATARD SENSIBLE THEATRE DU MARAIS 2023-02-09 was last modified: by ALEXANDRE KOMINEK BATARD SENSIBLE THEATRE DU MARAIS THEATRE DU MARAIS 9 février 2023 Théâtre du Marais Paris

PARIS 75003