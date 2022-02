Alexandre Kantorow Orchestre National de Lille Lille Catégories d’évènement: Lille

Nord

Alexandre Kantorow

Orchestre National de Lille, le mercredi 2 mars 2022

Orchestre National de Lille, le mercredi 2 mars à 20:00

Au programme : (± 1h45 avec entracte) **BACH / LISZT** Variations sur «Weinen, Klagen, Sorgen, Zagen » **SCHUMANN** Sonate pour piano n°1 **LISZT** Sonnet de Pétrarque n°104 **LISZT** Abschied **LISZT** La Lugubre Gondola n°2 **SCRIABINE** Vers la flamme **LISZT** Sonate Dante En quelques mots : À seulement 24 ans, Alexandre Kantorow n’en finit pas d’éblouir par sa virtuosité et par son jeu habité, à la fois élégant et désinvolte, à son image. Son talent hors norme en fait le premier français à avoir été récompensé du Premier Prix au très prestigieux concours Tchaïkovski, en 2019. Il y reçoit également le Grand prix. Joli doublé, qu’il rééditera aux Victoires de la Musique Classique de 2020, avec à la fois le trophée du meilleur soliste et celui du meilleur disque. Des grandioses variations de Liszt sur _« Weinen, Klagen, Sorgen, Zagen »_ de Bach à la _Sonate pour piano n°1_, œuvre débridée de Schumann dédiée à Clara, en passant par Scriabine, celui que l’on surnomme désormais le « nouveau tsar du piano français » promet un récital captivant. Une soirée avec le “nouveau tsar du piano français” Orchestre National de Lille 30 Place Pierre Mendès France, 59000 Lille Lille Lille-Centre Nord

