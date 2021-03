Toulouse Halle aux Grains Haute-Garonne, Toulouse Alexandre Kantorow, le feu au clavier Halle aux Grains Toulouse Catégories d’évènement: Haute-Garonne

Toulouse

Alexandre Kantorow, le feu au clavier Halle aux Grains, 8 mai 2021-8 mai 2021, Toulouse. Alexandre Kantorow, le feu au clavier

Halle aux Grains, le samedi 8 mai à 20:00

### Prokofiev, Chostakovitch Lorsqu’en 2019, il gagne le mythique Concours Tchaïkovski, le monde musical découvre le talent d’Alexandre Kantorow. À Toulouse, les mélomanes connaissaient déjà le jeune pianiste français, qui avait fait ses débuts dans la ville rose. Épris de musique russe, Kantorow revient avec un « Everest du piano » : le Concerto n°2 de Prokofiev, le compositeur « aux doigts d’acier ». **Tugan Sokhiev** / Direction**Alexandre Kantorow** / Piano ### Plus d’infos [Site de l’ONCT](https://www.toulouse-metropole.fr/missions/culture/onct?oaq%5Buid%5D=18877482) ![]() ### Infos pratiques Samedi 8 mai de 20h à 22h

Tarifs : Abonnement B

Culture Halle aux Grains 1 Place Dupuy, 31000 Toulouse, France Toulouse Haute-Garonne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-05-08T20:00:00 2021-05-08T21:59:00

Détails Catégories d’évènement: Haute-Garonne, Toulouse Autres Lieu Halle aux Grains Adresse 1 Place Dupuy, 31000 Toulouse, France Ville Toulouse