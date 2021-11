ALEXANDRE JOLY (CH) – LE SON COMME UNE PEAU Le Mans, 22 janvier 2022, Le Mans.

Dans le cadre de Le Mans Sonore :

Alexandre Joly (CH) – Le son comme une peau

Alexandre Joly propose une nouvelle expérience sonore : « le son comme une peau ». Une installation composée d’une fresques sonore en relation à un objet. Réalisée in situ sur les murs avec des centaines de piezos interconnectés les uns aux autres par des aimants, des cordes à piano et du fil de cuivre. La composition réalisée à partir de sons de nature (vents, insectes…) et de sons de synthèse suggère un espace de rituel et révèle une relation magique entre l’objet et la fresque.

