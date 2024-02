Alexandre Herer présente ‘Nunataq’ 38Riv Jazz Club Paris, mardi 30 avril 2024.

Le mardi 30 avril 2024

de 21h30 à 22h30

Le mardi 30 avril 2024

de 19h30 à 20h30

.Tout public. payant

Tarif en ligne : 17 à 22 euros

Tarif sur place : 20 à 25 euros

New jazz — A l’occasion de la journée internationale du Jazz, découvrez le pianiste et clavériste Alexandre Herer.

Après une dizaine d’albums au Fender Rhodes, avec OXYD, Magic Malik Fanfare XP, ou Nunataq, Alexandre Herer a développé, autour de cet instrument, plusieurs concepts d’écriture et affiné son langage d’improvisation.

Dans la continuité du premier album, il propose avec Nunataq2 une musique ouverte, aérienne et volontairement froide, inspirée en partie par les grandes étendues de glace du Groenland, lieux témoins d’un climat passé résolument menacé par l’homme moderne. Souvent planante et entêtante, la musique de cet album se base sur des rythmes et des grooves parfois expérimentaux ou parfois simples. Alexandre pioche dans différents mondes harmoniques et mélodiques, issus de la musique contemporaine ou des musiques pop.

Alexandre Herer : clavier

Gaël Petrina : basse

Pierre Mangeard : batterie

38Riv :

Situé en plein coeur du Marais, le 38Riv est un club de jazz et bar intimiste. Des concerts et jam sessions ont lieu tous les soirs de la semaine.

38Riv Jazz Club 38, rue de rivoli 75004

Contact : https://billetterie.38riv.com/ +33954273661 contact@38riv.com https://www.facebook.com/38Rivjazzclub/ https://www.facebook.com/38Rivjazzclub/ https://billetterie.38riv.com/seances/136

38riv