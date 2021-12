Alexandre Fandard + Soa Ratsifandrihana – Hip Opsession Danse/Saison la Soufflerie Auditorium (L’) – Rezé, 11 février 2022, Rezé.

Danse. Alexandre Fandard et Soa Ratsifandrihana se succèderont sur scène pour une soirée entre hip-hop, groove et danse contemporaine.Alexandre Fandard – Comme un symbole : Tour à tour barbare, racaille, terroriste potentiel ou éternel étranger, le jeune de banlieue est une figure souvent masculine, méprisée, adulée, sacrifiée ou érotisée. Les créations d’Alexandre Fandard ne se figent jamais dans une seule forme et portent à la scène tous ces archétypes bétonnés. Dans cette nouvelle recherche en solo, il réhabilite le jeune de banlieue, comme un symbole. Soa Ratsifandrihana – g r oo v e : Après plusieurs collaborations en tant qu’interprète, la danseuse et chorégraphe a conçu sa première création comme un dialogue avec deux musiciens issus des musiques électroniques : le percussionniste Sylvain Darrifourcq, à la sensibilité noise et le beatmaker Alban Murenzi, moitié du duo Yellowstraps, plus proche du hip-hop. Avec « gr oo ve », elle cherche comment mener de front une conversation avec ces deux univers sonores et partage avec le public le plaisir que procure l’acte de danser. Dans le cadre de Hip Opsession Danse (3 au 20 février 2022)

