Alexandre Dumas à Pompéi, avec Claude Aziza Galerie De natura rerum, 21 juillet 2021-21 juillet 2021, Arles.

Galerie De natura rerum, le mercredi 21 juillet à 18:00

Rencontre mercredi 21 juillet avec Claude Aziza, autour de l’édition du _Voyage à Naples_ d’Alexandre Dumas qu’il vient de publier aux Editions Vendémiaire, à 18h. Claude Aziza pourra également dédicacer ses autres ouvrages, dont le récent _Pompéi. Promenades insolites_ (Les Belles Lettres, janvier 2021). ### Voyage à Naples, le livre 1835. Alexandre Dumas, cherchant l’inspiration pour un drame sur la Rome antique, arrive à Naples où, signalé pour ses esclandres révolutionnaires lors des journées de 1830, il doit séjourner clandestinement. Bien décidé, malgré l’adversité, à explorer à toute allure les multiples facettes de cette ville bouillonnante, Dumas veut tout voir et tout entendre. Avec son enthousiasme habituel, il parcourt Chiaia, quartier des étrangers et de l’aristocratie, Forcella, royaume des avocats et des plaideurs, Toledo, rue des promeneurs et des boutiques, mais aussi Pouzzoles, et bien sûr le Vésuve, Pompéi et Herculanum. Au fil de chaque rue, devant chaque monument, le grand écrivain populaire se fait le cicerone de son lecteur, qu’il entraîne dans son sillage à la découverte d’une ville dont il est passionnément épris. Dans un ébouriffant tourbillon d’anecdotes et d’érudition, où la drôlerie le dispute au tragique, ce flâneur nous fait profiter de sa curiosité insatiable : spectacles de rue, fêtes, processions, superstitions populaires instruisant sur l’art de se prémunir contre le mauvais œil, mœurs culinaires et religieuses… Mais aussi éclairages sur l’histoire : celle récente de l’occupation française et des amours de lord Nelson avec la belle lady Hamilton, celle, immortelle, de l’Antiquité romaine, dont témoignent d’époustouflants vestiges. « Voir Naples et mourir », dit le proverbe. Certes, mais avec Dumas pour guide.

