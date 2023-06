Alexandre Dumas à l’écran Fondation Jérôme Seydoux-Pathé Paris, 22 mars 2023, Paris.

Du mercredi 22 mars 2023 au samedi 15 juillet 2023 :

Consacrée aux adaptations cinématographiques d’Alexandre Dumas, l’exposition rend un hommage hors normes à ce génie de la littérature, dont les œuvres figurent parmi les plus adaptées du septième art. Des romans comme Les Trois Mousquetaires, La Reine Margot ou encore Le Vicomte de Bragelonne ont inspiré des cinéastes du monde entier et ont fait rêver les plus grandes stars, de Gene Kelly à Isabelle Adjani jusqu’à Leonardo Di Caprio. Sur trois étages, elle célèbre ainsi l’œuvre mythique du grand écrivain à travers plus de 200 documents, près de 100 extraits de films, des costumes, des accessoires, des photographies et des documents graphiques mettant ainsi en lumière l’écriture si cinématographique de ses romans.

En marge de la sortie du film événement de Martin Bourboulon, Les Trois Mousquetaires : D’Artagnan, le 5 avril 2023, la Fondation Jérôme Seydoux-Pathé ravive l’œuvre entière d’Alexandre Dumas. Les Trois Mousquetaires, Le Comte de Monte-Cristo, La Tour de Nesle, La Reine Margot, La Tulipe noire, les œuvres de Dumas sont parmi les plus adaptées à l’écran depuis l’invention du septième art. Le cinéma français, anglais italien, mexicain, russe, américain avec Hollywood bien sûr, et même l’Inde s’en sont inspirés. Leurs livres ont enflammé les cinéastes du monde entier : André Antoine, Abel Gance, Patrice Chéreau, Riccardo Freda, Henri Diamant-Berger, Gregory Ratoff, Richard Lester, pour ne citer qu’eux. Quant à leurs personnages, ils ont fait rêver les plus grandes stars, Gene Kelly, Jean Marais, Orson Welles, Pierre Richard-Willm, Lana Turner, Raquel Welch, Jeanne Moreau, Isabelle Adjani, Gérard Depardieu, John Malkovich, Leonardo DiCaprio, Jeremy Irons, Eva Green …

Chez Dumas, tout est spectacle : des combats épiques aux sauvetages miraculeux, des histoires d’amour impossibles aux épopées historiques, des honneurs bafoués aux dignités retrouvées. Pas étonnant que le cinéma tout entier se soit emparé de son œuvre. Au XXIème siècle, ce génie de la littérature méritait bien un hommage à la mesure de son œuvre. La Fondation Jérôme Seydoux-Pathé présente une exposition inédite et hors norme et un cycle de conférences par les meilleurs spécialistes. Il fallait bien tout cela pour faire resplendir ses chefs-d’œuvre littéraires devenus des pépites du septième art.

De son sous-sol à son hall d’accueil, puis de son rez-de-chaussée jusqu’à son premier étage, la Fondation Jérôme Seydoux-Pathé organise tout son espace autour d’Alexandre Dumas. Sur trois étages, l’exposition Dumas à l’écran, de l’aventure à la démesure expose plus de 200 documents, près de 100 extraits de films, des costumes, des accessoires, des photographies et des documents graphiques mettant ainsi en lumière l’écriture si cinématographique de leurs romans.

L’ensemble des documents de l’exposition Alexandre Dumas à l’écran, est issu des collections de la Fondation Pathé et de Pathé Films, ainsi que des collections de l’Association des Amis d’Alexandre Dumas, de la Cinémathèque française, de la Cinémathèque corse et des documents inédits issus de nombreuses collections privées.

Henri Diamant-Berger, 1932, ill. Louis Malteste c. Fondation Pathé