2022-11-05 20:30:00 – 2022-11-05 21:45:00 Le monologue déroutant d’une fille qui ne tourne visiblement pas rond. Un personnage énigmatique et surprenant dans un seul en scène abrasif, intelligent, touchant et extrêmement drôle. Au moyen d’un texte acerbe et percutant, elle raconte et se raconte, sans filtre, sans mesurer la justesse, l’extravagance ou l’horreur du propos. « Tout ça, c’est dans la tête… » s’entendait-elle dire. Il était temps de faire le vide. Et de vous confirmer que oui, on peut bel et bien rire de tout. Tout public dernière mise à jour : 2022-10-06 par

