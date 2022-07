Alexandra Luiceanu, Simon Charbonnel & friends, 3 mars 2023, .

Alexandra Luiceanu, Simon Charbonnel & friends



2023-03-03 19:00:00 – 2023-03-03

Festival Pizzicato

Concert d’ouverture

La harpiste Alexandra Luiceanu et le guitariste Simon Charbonnel, tous deux concertistes émérites et professeurs emblématiques du Conservatoire de la Baie de Somme, unissent leur talent pour ouvrir cette deuxième édition. Mais ils ne sont pas seuls : accompagnés des professeurs des conservatoires des Hauts-de-France séduits par l’aventure Pizzicato, ils présentent un programme haut en couleurs d’ensembles de harpes et de guitares

