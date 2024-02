ALEXANDRA GIRAULT THEATRE A L’OUEST Caen, mercredi 19 juin 2024.

Alexandra Girault dit Alex en scène présente son premier opus, 40 ans passés, 2 enfants, un mari, 20 ans de mariage et comptable…C’était soit elle devenait sérial killeuse soit humoriste. Elle s’est donc lancée dans le stand up, après 7 ans de théâtre. Alexandra aborde avec humour et légèreté les relations humaines familiales, des tranches de vie, le poids, les maris, un quotidien ou l’on se retrouve.Spectacle co-écrit et mis en scène par Antonia de Rendinger.Prix du Jury au Festival d’Humour de Houlgate!!!

Tarif : 19.00 – 23.00 euros.

Début : 2024-06-19 à 21:00

THEATRE A L’OUEST 8 QUAI VENDEUVRE 14000 Caen 14