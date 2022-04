Alexandra Bircken, exposition “A-Z” Crac Occitanie, le centre régional d’art contemporain à Sète, 14 mai 2022 14:00, Sète.

Nuit des musées Alexandra Bircken, exposition “A-Z” Crac Occitanie, le centre régional d’art contemporain à Sète Samedi 14 mai, 14h00 Entrée libre.

Le corps et ses enveloppes sont au cœur des sculptures de l’artiste. L’exposition “A-Z” présente ses expérimentations textiles, ses recherches sur la relation du corps aux machines et à la nature.

Artiste majeure de la scène artistique allemande, Alexandra Bircken (née à Cologne en 1967) développe un travail de sculpture protéiforme qui intègre une gamme inhabituelle de matériaux : on y trouve des chevaux à bascule, des motos, des vélos, des vêtements, mais aussi des matériaux organiques, tels que le bois, le cuir, des ossements et même un placenta, ou encore des textiles mis en forme soit manuellement soit par des procédés mécaniques. Tout ce qui nous entoure est susceptible de devenir un matériau sculptural.

_A-Z_ est la plus importante exposition personnelle d’Alexandra Bircken présentée à ce jour, et rassemble un large corpus d’œuvres : de la première sculpture réalisée en 2003 dans la vitrine d’_Alex_, son atelier à Cologne, à l’œuvre intitulée _Slip of the Tongue_, réalisée pour l’espace public en 2020, qui accueille les visiteurs sur le parvis du Crac. Le parcours de l’exposition n’est pas chronologique mais utilise des thèmes et des concepts formels pour cheminer entre les œuvres, comme une tentative pour capturer le répertoire de formes sculpturales, « de A à Z ». L’exposition présente les expérimentations textiles d’Alexandra Bircken, ses recherches sur la relation du corps humain à son environnement, ainsi que ses machines d’apparence organique.

Conçue en étroite collaboration avec le Museum Brandhorst à Munich et sa commissaire Monika Bayer-Wermuth, l’exposition _A–Z_ se présente comme un répertoire rassemblant plus d’une soixantaine d’œuvres, selon des affinités formelles et thématiques. Depuis plus de 20 ans, certains gestes et motifs réapparaissent régulièrement dans le travail d’Alexandra Bircken et l’exposition permet de déployer des fils qui se déroulent depuis le début des années 2000.

Free entrance. Saturday 14 May, 14:00

psychic impairment;hearing impairment;visual impairment

Artista principal de la escena artística alemana, Alexandra Bircken (nacida en Colonia en 1967) desarrolla un trabajo de escultura proteica que integra una gama inusual de materiales: se encuentran caballos mecedores, motocicletas, bicicletas, prendas de vestir, pero también materiales orgánicos, como madera, cuero, huesos e incluso una placenta, o textiles moldeados manualmente o por procedimientos mecánicos. Todo lo que nos rodea es probable que se convierta en un material escultórico.

A-Z es la exposición personal más importante de Alexandra Bircken presentada hasta la fecha, y reúne un amplio corpus de obras: de la primera escultura realizada en 2003 en la vitrina de Alex, su taller en Colonia, a la obra titulada Slip of the the Tongue, realizada para el espacio público en 2020, que acoge a los visitantes en la plaza del Crac. El recorrido de la exposición no es cronológico sino que utiliza temas y conceptos formales para caminar entre las obras, como un intento de capturar el repertorio de formas escultóricas, «de la A a la Z». La exposición presenta los experimentos textiles de Alexandra Bircken, sus investigaciones sobre la relación del cuerpo humano con su entorno, así como sus máquinas de apariencia orgánica.

Concebida en estrecha colaboración con el Museum Brandhorst de Múnich y su comisaria Monika Bayer-Wermuth, la exposición A-Z se presenta como un repertorio que reúne más de sesenta obras, según afinidades formales y temáticas. Desde hace más de 20 años, ciertos gestos y motivos reaparecen regularmente en el trabajo de Alexandra Bircken y la exposición permite desplegar hilos que se desarrollan desde principios de los años 2000.

Entrada libre. Sábado 14 mayo, 14:00

26, Quai Aspirant Herber, 34200 SÈTE 34200 Sète Occitanie