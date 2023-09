Alexandra BALOG, piano Église Saint-Merry Paris, 8 octobre 2023, Paris.

Le dimanche 08 octobre 2023

de 16h00 à 18h00

.Tout public. gratuit

Entrée libre – Participation libre

Musique classique – Pièces de Ludwig van Beethoven, Frédéric Chopin, Franz Schubert, Zoltán Kodály, Béla Bartók et Franz Liszt

Alexandra Balog, piano

Lauréate de l’édition 2017 du Concours international de piano Béla Bartók à Graz, Alexandra Balog est diplômée avec mention de la Royal Academy of Music de Londres en 2019.

Au cours de la saison à venir, elle donnera des récitals solo ou de musique de chambre à Budapest, Vienne, Paris, Berlin, Skopje, Mexico, Manille, Pékin, New York, Londres et Budapest.

En 2022, Alexandra a remporté le Premier Prix du Concours international de piano du Centre Franz Liszt de La Nucia, en Espagne, et a donné des récitals solo, entre autres, au Solti Hall de l’Académie de musique Liszt Ferenc, à la Philharmonie de Skopje, à la Berlinische Galerie, au salon Steinway à Vienne, à l’ambassade de Hongrie à New York, la Semaine de la musique hongroise à Cancun et bien d’autres.

Alexandra a été diplômée en 2023 de l’Université de Musique de Graz, où elle a obtenu un Artist Diploma auprès du professeur Markus Schirmer. Elle a également étudié avec Ian Fountain, Zoltán Fejérvári et Erzsébet Belák.

Elle a obtenu, en 2022, la prestigieuse bourse de l’Académie hongroise des arts et, en 2020, la bourse Talentum Hungaricum, dans le cadre de laquelle elle a été encadrée par le pianiste János Balázs.

Alexandra s’est produite dans de grandes salles de Hongrie, ainsi qu’au Conservatoire Tchaïkovski de Moscou, à La Chapelle Musicale de Bruxelles et dans plusieurs salles importantes à Londres, Berlin, Vienne, New York, Mexico, Shanghaï, Pékin et bien d’autres villes.

En tant que soliste, elle s’est produite avec l’Orchestre Symphonique Savaria, le Szent István Philharmonique, l’Orchestre Symphonique du Danube, le Resonate Chamber Orchestra, l’orchestre de l’Académie Royale de Musique et l’Ensemble Altalena.

En 2014, Alexandra Balog a fondé l’Altalena Music Festival, dont elle est la directrice artistique, et l’Altalena Ensemble.

Église Saint-Merry 78 rue Saint-Martin 75004 Paris

Église Saint-Merry 78 rue Saint-Martin 75004 Paris

Contact : https://www.paroissesaintmerry.fr/post/dimanche-8-octobre-2023-alexandra-balog-piano/ +33142719393 concerts@saintmerry.org

