Alexandr + Have The Moskovik + Gelatine Turner L’international Paris, mercredi 20 mars 2024.

Le mercredi 20 mars 2024

de 20h00 à 23h00

.Public adolescents adultes. payant Sur place : 8 EUR

L’Inter présente:

Alexandr

(Paris, FR – Brit Pop)

Dégaines de lads, electro beats et guitares en avant, on pourrait aisément croire qu’on parle d’un groupe tout droit sorti du Manchester des années 90. Pourtant ALEXANDR sont bel et bien basés à Paris, et leur son se veut résolument actuel. Fermement ancré dans un héritage venu d’outre-manche, ce trio franco-anglais a perfectionné l’art de livrer des merveilles de mélodies pop sans jamais renier leur ADN indé. Après deux premiers EP remarqués, leur premier album ‘Aloners To The World’ mixé par Adrian Bushby (New Order, Foo Fighters, Young Guns…) est sorti le 26 mai dernier sur le label belge Hot Puma Records.

Have The Moskovik

(Orléans, FR – Post Rock)

HAVE the MOSKOVIK est un groupe Français de post-rock formé en 2010. Ils sont connus pour leurs paysages sonores atmosphériques, mêlant des éléments de post-rock, d’ambient et de rock progressif. La musique du groupe crée souvent des expériences immersives, utilisant à la fois des passages doux et mélodiques, ainsi que des moments plus intenses et puissants.

HAVE the MOSKOVIK a acquis une base de fans dévouée pour sa capacité à créer des compositions instrumentales émotives et évocatrices qui transportent les auditeurs dans des voyages sonores captivants.

Le groupe a publié 3 albums et un EP : « Une Simple Théorie de Glaces en Terrasse » (LP – 2011) / « La Où Les Idée Vertes Incolores Dorment Furieusement » (LP – 2013) / « Papier Vinyle » (LP – 2018) / « Répétition Générale » (EP – 2020).

Gelatine Turner

(Paris, FR – Alt Pop)

Gelatine Turner ce sont deux frères, Pierre au son et Romain au chant. À eux deux ils créent une chanson française alternative, hybride et contemporaine. De la balade pop à la composition électroacoustique, ils proposent un voyage atmosphérique et mystérieux.

Le groupe a sorti un premier EP « Derrière les Nuages » en 2020, et son premier album « L’Oubli de l’Aurore » en 2022.

▂▂▂▂

L’INTERNATIONAL

Accès libre au bar du RDC

Tarif : 8€

Happy-hour de 18h à 20h

Restauration sur place

Inscription Newsletter: www.linternational.fr/contacts

5 rue Moret, Paris 11

Métro : Ménilmontant (L2), Oberkampf (L5 et L9), Parmentier (L3)

Aucun comportement sexiste, raciste, LGBTphobe ou discriminant ne sera toléré. L’équipe se réserve le droit d’entrée et reste à votre écoute en cas d’incident.

L’international 5 rue Moret 75011 Paris

Contact : https://fb.me/e/gHv7GgRtN https://fb.me/e/gHv7GgRtN https://link.dice.fm/E0bdf7493216

Alexandr + Have The Moskovik + Gelatine Turner