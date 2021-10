ALEXANDER PALEY Récital de piano . Le Nouveau Théâtre, 26 novembre 2021, Châtellerault.

ALEXANDER PALEY Récital de piano .

Le Nouveau Théâtre, le vendredi 26 novembre à 20:30

Rares sont les pianistes à déployer une telle maîtrise du clavier : unanimement saluée par ses collègues pianistes, la technique éblouissante d’Alexander Paley lui permet toutes les nuances, du pianissimo le plus impalpable à de véritables cataclysmes sonores. Sans surprise, le pianiste russe parvient de ce fait à conférer à chaque partition abordée son caractère spéci!que, sans jamais bousculer le discours musical. Il rendra justice au caractère profondément russe et aux sonorités somptueusement orchestrales de Rachmaninov, Medtner et Scriabine, tout en sculptant les lignes intensément lyriques de Chopin avec un raffinement remarquable (Alexander Paley est un !n connaisseur du répertoire lyrique). Plus surprenant, admirateur fervent de la culture française, il fera briller les couleurs kaléidoscopiques de Rameau, un compositeur qui l’accompagne depuis ses années d’étude, dont il propose une vision éminemment personnelle, ouvrant des perspectives passionnantes. Assurément, un grand moment de piano. Jean-Philippe RAMEAU (1683 – 1764) | Suites pour clavier (extraits) | Les Cyclopes, le Rappel des oiseaux, le Tambourin, Gavotte et ses cinq doubles. Nikolaï MEDTNER (1880 – 1951) | Sonate Reminiscenza, Op. 38 n°1 Frédéric CHOPIN (1810 – 1849) | Troisième Ballade Op. 47 Sergueï RACHMANINOV (1873 – 1943) | Les Six Études-tableaux Op. 33 Alexandre SCRIABINE (1872 – 1915) | Sonate n°5 Op. 53 [Plus d’infos sur le pass sanitaire obligatoire](https://www.ville-chatellerault.fr/pass-sanitaire)

de 6€ à 17€ – Pass sanitaire obligatoire

Automne Musical – Pass sanitaire obligatoire

Le Nouveau Théâtre 21 rue Chanoine de Villeneuve 86100 Châtellerault Châtellerault Vienne



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-11-26T20:30:00 2021-11-26T21:30:00