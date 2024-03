Alexander Massouras, Departures Galerie Anne-Sarah Bénichou Paris, samedi 16 mars 2024.

Du samedi 16 mars 2024 au samedi 11 mai 2024 :

mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi

de 11h00 à 19h00

.Public adultes. gratuit

Pour sa première exposition personnelle à Paris, Alexander Massouras présente un ensemble de peintures inédites et emblématiques de son travail.

La répétition, la temporalité et la variation sont omniprésentes dans

l’œuvre d’Alexander Massouras. Departures expérimente ces idées à

travers une série de peintures s’inspirant d’images de loisirs trouvées

sur des cartes postales, des publicités, des brochures de voyage et

d’autres objets d’archives. L’artiste ne conserve d’elles que

l’atmosphère estivale qu’il réinjecte dans ses toiles. En révélant un

paysage de saisons qui ne changent jamais, Departures joue sur les

conventions d’une peinture séquencée représentant les « Quatre Saisons ».

L’exposition engage, par ce biais, une critique des motivations à

l’origine de ces images où les loisirs sont eux-mêmes envisagés comme

fiction de temps séparé et mesuré.

Alexander Massouras (né en 1981) est un artiste et écrivain britannique basé à Cambridge, au Royaume-Uni.

Articulé autour de la reproduction iconographique et du rôle joué par la mémoire dans la perception, son travail protéiforme (gravures, dessins, peintures) convoque différentes strates temporelles. Alexander Massouras crée des narrations aux traits fins et délicats se détachant nettement d’un fond monochrome et nécessitant une multitude de relectures. Il puise aussi bien dans l’histoire de l’art que dans des images trouvées, telles que des cartes postales, des photographies de fouilles ou des brochures de voyage. Ces bribes de réels sont distordues durant le processus de création et se retrouvent comme collées au support. Le spectateur doit alors faire appel à sa mémoire, banque d’images immatérielles qu’il croit reconnaitre ou avoir expérimentées, pour décoder cette énigmatique copie.

L’artiste tend à susciter une impression de déjà-vu en invoquant la figuration, formes lisibles et reconnaissables, tout en créant une confusion abstraite par la disposition de corps isolés et suspendus dans l’espace presque de manière géométrique. Par ce biais, il concède à son œuvre un caractère atemporel tout en ancrant l’image dans une réalité intemporelle et familière.

Ses œuvres font partie de collections britanniques et internationales, notamment l’Ashmolean, le British Museum, le Fitzwilliam et le Metropolitan Museum of Art. Il a été membre du projet de recherche « Art School Educated » à la Tate, titulaire d’une bourse Leverhulme à la Ruskin School of Art de l’université d’Oxford et titulaire d’une bourse postdoctorale au Paul Mellon Centre.

Galerie Anne-Sarah Bénichou 45 Rue Chapon 75003

Contact : https://annesarahbenichou.com/ +33144939148 galerie@annesarahbenichou.com https://www.facebook.com/galerieannesarahbenichou/ https://www.facebook.com/galerieannesarahbenichou/ https://annesarahbenichou.com/fr/expositions/presentation/112/departures#oeuv-9

Courtesy de l’artiste et de la Galerie Anne-Sarah Bénichou Alexander Massouras, « Four Summers IV », 2019, Huile sur lin, 56 x 46 cm