Alex Vizorek – Ad Vitam (Tournée) ATLANTIA, 9 décembre 2023, LA BAULE ESCOUBLAC.

Alex Vizorek – Ad Vitam (Tournée) ATLANTIA. Un spectacle à la date du 2023-12-09 à 20:00 (2023-03-16 au ). Tarif : 39.0 à 39.0 euros.

EUTERPE PROMOTION (L.3-20-502) en accord avec TS3- Fimalac Entertainment, présente ce spectacle Alex Vizorek s’était mis au défi d’écrire un spectacle sur l’Art, avec son regard d’humoriste. Il a questionné et fait rire aux éclats les plus connaisseurs et les plus septiques. « Alex Vizorek est une oeuvre d’art » a tourbillonné dans toute la francophonie pour finir en apothéose à L’Olympia. Il fallait un nouveau challenge de taille. Pourquoi pas proposer un spectacle sur la…mort! Partant du postulat que ça pouvait concerner pas mal de gens. À travers la philosophie, la biologie, la culture et sans oublier l’orgasme: appelé aussi la petite mort. Alex Vizorek nous propose avant tout un spectacle sur la vie: « Ad Vitam ». Réservations PMR / 05.34.31.10.10 Alex Vizorek

ATLANTIA LA BAULE ESCOUBLAC 119, AV DELATTRE TASSIGNY Loire-Atlantique

