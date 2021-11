Eysines Centre culturel Le Plateau Eysines, Gironde Alex Vizorek à Eysines Centre culturel Le Plateau Eysines Catégories d’évènement: Eysines

Centre culturel Le Plateau, le samedi 2 avril 2022 à 20:30

Rendez-vous **samedi 2 avril** 2022 au théâtre Jean Vilar d’Eysines pour _Ad Vitam_ le dernier spectacle de l’humoriste belge Alex Vizorek. Brillant complice de Charline Vanhoenacker sur France inter, l’incisif Alex Vizorek distille un humour insensé, absurde mais à la fois fin et vif. Après l’immense succès de son spectacle Alex Vizorek est une œuvre d’art, l’humoriste a choisi comme sujet la mort. À travers la philosophie, la biologie, la culture sans oublier l’orgasme – également appelé la petite mort, Alex Vizorek nous propose avant tout un spectacle sur la vie.

Tarifs : plein 28€ / réduit 23€ / enfant 7€

Humour absurde, fin et vif Centre culturel Le Plateau rue de l’église 33320 Eysines Eysines Gironde

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-04-02T20:30:00 2022-04-02T22:00:00

