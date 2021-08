Albi Galerie Nadine Granier Albi, Tarn ALEX TOMASZYK Galerie Nadine Granier Albi Catégories d’évènement: Albi

“Je ne connais pas de peintre, et parmi les plus grands qui, devant la nature, éprouve cette exaltation, garde cette pureté, cette candeur, ce respect, cette noblesse aussi. Pour Tomaszyk, la peinture est plus qu’une affaire de main, c’est une affaire de coeur, presque une prière.” René ROUQUIER Vernissage le 5 septembre de 16h à 20 heures En présence du fils de l’artiste Galerie Nadine Granier – du 5 septembre au 3 octobre 2021 Galerie Nadine Granier 13 Rue Puech Berenguier Albi Albi Tarn

