Un retour en France. Sculpture Dessin Collection Organisation 27 mars – 2 avril Alex Stalenberg

Un retour en France après 15 ans d’étranger. Ma maison s’ouvre pour vous montrer ma collection, mes bibliotheques, mon travail personnel et pour discuter de projets à venir.

Sur mon travail: Mon travail ?

Rondeurs brutes

dans des pierres polis et formées.

Formes lisses ou formes brutes en pierre.

Cristallisées les idées d’une monde imaginaire, la mienne. Pour dire les choses du quotidien.

Parfois critique, parfois amusant.

Parfois esthétique, parfois brute de matière.

Références Précolombiennes, africaines, du mouvement COBRA ou l’Art premier … ?

Ca se peut car celles-là étaient mes influences.

Mais aussi Henry Moore, Jean Arp et Zadkine autant que le sculpteur de la Ville d’Amsterdam; Hildo krop m’ont montrés les possibles des impossibles

Un monde en soi,

Ou on reconnaît.

Si on se donne le temps et la disponibilité pour regarder.

Et à laisser faire son imaginaire.

Alex Stalenberg

Alex Stalenberg 84 rue de la Libération 24360 Piégut-Pluviers 24360 Dordogne Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « link », « value »: « https://www.kunstinzicht.nl/kunst/adres/6567/alex-stalenberg.html »}, {« type »: « phone », « value »: « 0784822825 »}, {« type »: « email », « value »: « stalenbergalex@yahoo.fr »}, {« type »: « link », « value »: « https://www.facebook.com/profile.php?id=100063477013158 »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-03-27T14:00:00+02:00 – 2023-03-27T17:00:00+02:00

2023-04-02T10:00:00+02:00 – 2023-04-02T18:00:00+02:00

House warming accueil projets

Alex explique. Par Jolanda Hogenbirk