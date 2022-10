Alex Mc Fly – Geek Show ! Les Portes du Coglais Les Portes du Coglais Catégories d’évènement: Ille-et-Vilaine

Les Portes du Coglais

Alex Mc Fly – Geek Show ! Les Portes du Coglais, 28 avril 2023, Les Portes du Coglais. Alex Mc Fly – Geek Show !

1 rue Saint Mélaine Centre Culturel Montours Les Portes du Coglais Ille-et-Vilaine Centre Culturel 1 rue Saint Mélaine

2023-04-28 20:30:00 – 2023-04-28 21:30:00

Centre Culturel 1 rue Saint Mélaine

Les Portes du Coglais

Ille-et-Vilaine Après avoir réussi à soudoyer et transformer cinq membres du Neko Light Orchestra dont il fait partie, Alex Mc Fly présente sont premier show musical avec ses compositions 100 % Geekdérisoires ! Au menu : génériques d’animés récents façon AB Productions (Death Note, l’Attaque des Titans…), Rock’ n’ Roll, Rap et Ragga Dancehall sur ses univers préférés issus de YouTube, des séries américaines ou encore du Rétro Gaming ! Le tout sera bien-sûr saupoudré de vides, chorégraphies et autres moments incongrus. Le ridicule ne tue pas, il en est la preuve vivante ! En première partie : restitution des ateliers menés avec Interval’Coglais,

Un projet mené en partenariat entre le Centre Culturel du Coglais, l’Ecole de Musique Interval’Coglais et le service Jeunesse de Couesnon Marches de Bretagne. Centre Culturel 1 rue Saint Mélaine Les Portes du Coglais

dernière mise à jour : 2022-10-06 par

Détails Catégories d’évènement: Ille-et-Vilaine, Les Portes du Coglais Autres Lieu Les Portes du Coglais Montours Adresse Les Portes du Coglais Ille-et-Vilaine Centre Culturel 1 rue Saint Mélaine Ville Les Portes du Coglais lieuville Centre Culturel 1 rue Saint Mélaine Les Portes du Coglais Departement Ille-et-Vilaine

Les Portes du Coglais Montours Les Portes du Coglais Ille-et-Vilaine https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/les-portes-du-coglais/

Alex Mc Fly – Geek Show ! Les Portes du Coglais 2023-04-28 was last modified: by Alex Mc Fly – Geek Show ! Les Portes du Coglais Les Portes du Coglais Montours 28 avril 2023 1 rue Saint Mélaine Centre Culturel Montours Les Portes du Coglais Ille-et-Vilaine ille-et-vilaine Les Portes du Coglais

Les Portes du Coglais Ille-et-Vilaine