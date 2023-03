Alex Lutz – Théâtre du Châtelet, Paris THEATRE DU CHATELET, 17 juin 2023, PARIS.

Alex Lutz – Théâtre du Châtelet, Paris THEATRE DU CHATELET. Un spectacle à la date du 2023-06-17 à 20:00 (2023-06-14 au ). Tarif : 14.0 à 80.0 euros.

JEAN MARC DUMONTET (PLATESV-R-2022-011004) PRESENTE CE SPECTACLE Après 160 représentations et plus de 150 000 spectateurs conquis à Paris, de l’Olympia aux Folies Bergère en passant par le Théâtre Libre, Après une tournée dans toute la France, en Suisse et en Belgique, Pas question pour Alex Lutz de s’arrêter en si bon chemin ! Récompensé par le Molière de l’Humour, Alex Lutz est de retour pour les 4 dernières représentations (POUR DE VRAI) de son spectacle. A pied et à cheval, Alex Lutz nous invite dans un univers irrésistible, entre rire et émotion. Alex Lutz, conteur de nos vies, au Théâtre du Châtelet, du 14 au 17 juin 2022. « Épatant, impressionnant, incroyable Alex Lutz ! On adore. » Le Parisien « Du grand art ! » Télérama « L’un des humoristes les plus doués de sa génération » Le Monde « Alex Lutz au sommet de son art. » Le Figaro Salle interdite aux enfants de moins de 4 ans.Le spectacle commence précisément à l’heure annoncée. 5 minutes avant le début de la représentation, les places numérotées ne sont plus garanties.N° téléphone accès PMR : 01.43.27.24.24 Alex Lutz Alex Lutz

