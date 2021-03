PLAISIR Espace Coluche Plaisir ALEX LUTZ Espace Coluche PLAISIR Catégorie d’évènement: Plaisir

ALEX LUTZ Espace Coluche, 28 mai 2021-28 mai 2021, PLAISIR. ALEX LUTZ

Espace Coluche, le vendredi 28 mai à 20:30

Alex Lutz excelle dans le rire et l’émotion… et même à cheval ! Est-ce nécessaire d’être sur un cheval pour faire rire ? Est-ce nécessaire d’avoir des doutes pour faire rire ? Non, mais ce sont les choix d’Alex ! Oui, il a toujours cet univers irrésistible. Oui, il incarne toujours des personnages avec un brio incontestable. Drôle, ironique et déroutant, Alex nous embarque dans sa vie, dans nos vies, et prouve qu’on peut (beaucoup) rire et se souvenir, beaucoup rire et s’attendrir. Ceux qui adorent Alex l’adoreront. Quant aux autres, ils le découvriront et l’adoreront. Alex doutait qu’il puisse faire mieux après son Molière et son César mais il avait tort ! En raison de la crise du Covid-19 et sous réserve que les mesures de distanciation sociales soient prolongées en septembre, nous ne sommes pas en mesure de garantir votre placement précis en salle. Nous mettrons tous les moyens en œuvre pour vous assurer de belles soirées de détente dans nos murs en toute sécurité. Veuillez noter que l’heure de fin n’est pas représentative de la réalité. Se référer au descriptif pour connaitre la durée prévue de l’évènement, ou contactez l’organisateur.

A partir de 23,00€

HUMOUR Durée : 1h50 Espace Coluche 980 AVENUE DU GENERAL DE GAULLE PLAISIR

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-05-28T20:30:00 2021-05-28T22:30:00

Détails Catégorie d’évènement: Plaisir Autres Lieu Espace Coluche Adresse 980 AVENUE DU GENERAL DE GAULLE Ville PLAISIR