Loireauxence Loireauxence Loire-Atlantique, LOIREAUXENCE ALEX JAFFRAY “LE SON D’ALEX” Loireauxence Loireauxence Catégories d’évènement: Loire-Atlantique

LOIREAUXENCE

ALEX JAFFRAY “LE SON D’ALEX” Loireauxence, 1 octobre 2021, Loireauxence. ALEX JAFFRAY “LE SON D’ALEX” 2021-10-01 20:30:00 – 2021-10-01 Rue du Patronage Espace Alexandre Gautier

Loireauxence Loire-Atlantique 16 EUR C’est un sampleur gavé de musiques et quelques vannes pour voyager de la préhistoire à Gilbert Montagné, des Daft Punk à Booba en passant par les Eagles, Ennio Morricone ou encore Maître Gims. Alex Jaffray nous fait partager avec humour sa passion pour la musique qui lui a permis, petit, de parler avec des notes plutôt qu’avec des mots. « Le Son d’Alex », c’est une balade à travers la bande-son de votre vie ! Vous allez écouter la musique comme jamais vous ne l’avez entendue ! +33 2 40 09 72 33 https://www.weezevent.com/le-son-d-alex C’est un sampleur gavé de musiques et quelques vannes pour voyager de la préhistoire à Gilbert Montagné, des Daft Punk à Booba en passant par les Eagles, Ennio Morricone ou encore Maître Gims. Alex Jaffray nous fait partager avec humour sa passion pour la musique qui lui a permis, petit, de parler avec des notes plutôt qu’avec des mots. dernière mise à jour : 2021-08-05 par

Détails Catégories d’évènement: Loire-Atlantique, LOIREAUXENCE Autres Lieu Loireauxence Adresse Rue du Patronage Espace Alexandre Gautier Ville Loireauxence lieuville 47.38836#-1.03048