Alex Jaffray “Le son d’Alex” Hydre en scène, 5 mars 2022, Le Trait.

Alex Jaffray “Le son d’Alex”

Hydre en scène, le samedi 5 mars à 20:30

**Le son d’Alex** « Tout a commencé comme ça : Les premières traces d’instruments sont des flûtes taillées dans des os de vautours et datent de 40 000 ans. » Le Son d’Alex, c’est un barbu, un sampleur gavé de musiques et des vannes pour voyager de la Préhistoire à Pierre Bachelet, des Daft Punk à Booba en passant par Bach, Ennio Morricone ou encore Maître Gims. Vous allez enfin comprendre pourquoi la musique est un métier d’escroc, la preuve, les DJs et les braqueurs de banques utilisent la même phrase : « Put your hands up in the air, Put your hands up in the air ! ». On ressort du Son d’Alex avec des anecdotes véridiques pour briller dans les dîners en ville et la recette pour écrire le tube de l’été prochain… En fait… non. S’il avait la recette, il ne vous quémanderait pas de l’argent pour aller le voir sur scène, il aurait écrit un tube et serait à Miami sur un Yacht avec Lady Gaga en train de siroter des spritz.

12€ à 20€

Sample comme un hit

Hydre en scène rue François Arago Le Trait, 76580 Le Trait Seine-Maritime



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-03-05T20:30:00 2022-03-05T21:30:00