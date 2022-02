Alex Jaffray – 26 mars 2022 – La Nouvelle Comédie Gallien La Nouvelle Comédie Gallien, 26 mars 2022, Bordeaux.

Alex Jaffray – 26 mars 2022 – La Nouvelle Comédie Gallien

La Nouvelle Comédie Gallien, le samedi 26 mars à 20:30

En d’autres termes, de l’humour et de la musique, ou si vous préférez un micro, un pied et un sampleur gavé de musiques. un mélange des genres… une première ! Alex Jaffray vous livre tous les petits secrets enfouis de l’histoire de lA musique, de SA musique et de la vôtre aussi (un peu). Vous allez enfin comprendre pourquoi la musique est un métier d’escroc, la preuve, les DJs et les braqueurs de banques utilisent la même phrase : «Put your hands up in the air, put your hands up in the air !» Pas négligeable : à la sortie du spectacle vous aurez un corps de rêve car à force de rire pendant 1h10, vous allez vous gainer.

Tarif : 21€

Alex Jaffray, Le son d’Alex

La Nouvelle Comédie Gallien 20 rue Rolland, 33000 Bordeaux Bordeaux Bordeaux Centre Gironde



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-03-26T20:30:00 2022-03-26T21:30:00