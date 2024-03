ALEX FREDO KAWA THEATRE Montpellier, jeudi 13 juin 2024.

ALEX FREDODansBONJOUR !Un spectacle à a fois drôle et émouvant, et une performance saluée par le public.Alors qu’il est journaliste, Alex FREDO se retrouve propulsé sur la scène de l’Olympia en première partie d’un humoriste (tellement célèbre qu’on ne le nommera pas) qu’il devait juste interviewer. Sa carrière d’humoriste démarre ainsi sur un mensonge et un bide retentissant sous les yeux de son patron surpris mais pas impressionné. Licencié sans préavis ni indemnité, Alex saisit sa chance de faire du stand up et écrit « Bonjour ». Sur scène, il trouve l’opportunité de renvoyer dans l’ombre un frère cadet qui le surpasse en tout, et d’attirer l’attention d’une mère qui l’aime trop discrètement. »Un spectacle à a fois drôle et émouvant, et une performance saluée par le public. Auteur : Alex Fredo et Camille Masclef Artiste : Alex FredoMetteur en scène : Alexandra Bialy

Tarif : 22.00 – 28.20 euros.

Début : 2024-06-13 à 20:30

Réservez votre billet ici

KAWA THEATRE 18 RUE FOUQUES 34000 Montpellier 34