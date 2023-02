Alex Fredo – Bonjour ! (Tournée) Royal Comedy Club REIMS Catégories d’Évènement: 51100

Alex Fredo – Bonjour ! (Tournée) Royal Comedy Club, 7 février 2023, REIMS. Un spectacle à la date du 2023-02-07 au 2023-06-29 20:00. Tarif : 22.0 à 22.0 euros. LA COMPAGNIE DU CAFE THEATRE (1029658) PRESENTE CE SPECTACLE "Bonjour !" le spectacle d'Alex Fredo à découvrir à la Compagnie du Café-Théâtre !Fils de Ramzy et Michel Berger, Alex Fredo s'installe en tournée avec sa guitare. Alex a longtemps hésité entre tuer son frère ou monter sur scène pour en parler. Pour des raisons légales, il a choisi la scène. Cela lui permet d'aborder les sujets phares d'un homme dans la trentaine : Les Walt Disney, Jean-Jacques Goldman et sa mère. Vous l'avez peut-être aperçu sur les réseaux sociaux où ses chansons improvisées cumulent des millions de vues. Ou entendu à la radio dans ses chroniques régulières. Ou peut-être ne l'avez tout simplement jamais vu, et c'est pas grave… Raison de plus pour venir le découvrir ! Réservations pour les personnes à mobilité réduite: 02 40 89 65 01 Royal Comedy Club REIMS 35 rue Buirette 51100

