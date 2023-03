Alex Fredo – Bonjour ! (Paris) LE GRAND POINT VIRGULE – APOSTROPHE, 26 avril 2023, PARIS.

Alex Fredo – Bonjour ! (Paris) LE GRAND POINT VIRGULE – APOSTROPHE. Un spectacle à la date du 2023-04-26 à 21:00 (2023-04-26 au ). Tarif : 24.0 à 24.0 euros.

LE GRAND POINT VIRGULE PRESENTE : ce spectacle. ALEX FREDO DANS « BONJOUR » Fils de Ramzy et Michel Berger, Alex Fredo allie stand-up et chansons improvisées ! À tout moment, Alex peut sortir sa guitare et se lancer dans une impro, comme vous avez peut-être pu le voir sur les réseaux sociaux où il cumule des millions de vues avec ses vidéos. Alex a hésité entre deux choses : tuer son frère meilleur dans tout, ou monter sur scène pour en parler. Sa mère allait beaucoup lui en vouloir, il a donc choisit la scène. Entre auto-dérision et cynisme, vous succomberez à son humour et à son charme. (C'est lui qui a écrit cette dernière phrase…) A Savoir : déconseillé aux -10ans Auteur : Alex Fredo Artiste : Alex Fredo Metteur en scène : Alex Fredo Métro Montparnasse (lignes 4, 6, 12, 13) Un partenariat avec l'Interparking Montparnasse vous permet de bénéficier d'un forfait à 8€ pour votre soirée de 19h à 9h (renseignements au guichet du théâtre).

LE GRAND POINT VIRGULE – APOSTROPHE PARIS 8 bis, rue de l’Arrivée Paris

