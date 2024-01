ALEX FONTAINE DANS CÉLIBAT AIR LE BOUT – SALLE CARREE Paris, samedi 6 avril 2024.

ALEX FONTAINE DANS CÉLIBAT AIRLe voyage initiatique et déjanté d’un steward à la recherche de l’âme soeur… La cinquantaine accomplie, libre comme l’air, Alex se demande bien pourquoi il est encore célibataire.Est-ce à cause des clichés sur son métier, de la peur de s’engager ou de son gros chat qui ronfle à ses côtés ? Des questions existentielles qui vont le mener à la rencontre de personnages populaires et attachants, qui pourraient bien changer sa vision du couple.À chaque escale, Alex Fontaine nous embarque dans les déboires de sa vie sentimentale, à travers un show hilarant et décomplexé !Pour tout public à partir de 12 ansDe et Joué par Alex FontaineMise en scène : Nathalie VRD

Tarif : 12.00 – 22.00 euros.

Début : 2024-04-06 à 20:00

Réservez votre billet ici

LE BOUT – SALLE CARREE 6 RUE FROCHOT 75009 Paris 75