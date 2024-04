Alex de Vree Trio TNT – Terrain Neutre Théâtre Nantes, dimanche 21 avril 2024.

Date et horaire de début et de fin : 2024-04-21 15:00 – 16:30

Gratuit : non 11 € / 15 € Billetterie : 02 40 12 12 28

Concert. Alex de Vree, artiste connu depuis une décennie pour ses interprétations blues et folk sur la scène nantaise, propose cette fois ses propres compositions, mêlant ses influences folk et country pour y raconter ses propres anecdotes et histoires de vie. Avec Alex de Vree à la guitare et au chant, Erwan Le Fichant à la guitare, aux chœurs et aux percussions, et Vincent Duval à la basse. Durée : 1h30 Concerts les 20 et 21 avril 2024

TNT – Terrain Neutre Théâtre Centre Ville Nantes 44000

02 40 12 12 28 https://www.tntheatre.com https://www.tntheatre.com/